Глобальный сбой в работе Instagram коснулся и Украины

Приложение Instagram ua.depositphotos.com

Компания пока никак ситуацию не прокомментировала

В социальной сети Instagram произошел глобальный сбой, который частично коснулся некоторых украинских городов. Об этом сообщает портал Downdetector.

Как отмечается, 58% пользователей не могут войти в свой аккаунт, в 29% не получается загрузить фото, а у 11% - войти страницу соцсети.

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Известно, что сбои зафиксированы в европейских странах, а также в нескольких украинских городах. Представители популярной соцсети пока не прокомментировали проблемы.

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Напомним, в среду 16 декабря, в работе мессенджера Telegram произошел глобальный сбой, который также почувствовали украинцы. Так пользователи не могли найти свои аккаунты, а также прочитать или отправить сообщение.

Несколько дней до того большая часть основных сервисов Google, в частности Gmail, Drive, Docs, Meet, Groups, Chat, Keep и Voice, одновременно вышла из строя.