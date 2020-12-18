Глобальный сбой в работе Instagram коснулся и Украины
Компания пока никак ситуацию не прокомментировала
В социальной сети Instagram произошел глобальный сбой, который частично коснулся некоторых украинских городов. Об этом сообщает портал Downdetector.
Как отмечается, 58% пользователей не могут войти в свой аккаунт, в 29% не получается загрузить фото, а у 11% - войти страницу соцсети.
Известно, что сбои зафиксированы в европейских странах, а также в нескольких украинских городах. Представители популярной соцсети пока не прокомментировали проблемы.
Напомним, в среду 16 декабря, в работе мессенджера Telegram произошел глобальный сбой, который также почувствовали украинцы. Так пользователи не могли найти свои аккаунты, а также прочитать или отправить сообщение.
Несколько дней до того большая часть основных сервисов Google, в частности Gmail, Drive, Docs, Meet, Groups, Chat, Keep и Voice, одновременно вышла из строя.