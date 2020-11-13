Главврач Феофании: Президент лечится на тех же условиях, что и другие пациенты

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Сумма на содержание президента такая же, как и каждого пациента, который попадает в больницу с коронавирусной инфекцией - в среднем 7800 грн в день, утверждает медик

С начала сентября клиническая больница "Феофания" приняла 120 пациентов с коронавирусом. Бюджет для каждого пациента одинаковый, и президент Украины Владимир Зеленский - не исключение. Об этом рассказал главврач Феофании Игорь Семенов в комментарии "КП в Украине".

"И это далеко не 2,7 миллиона, взятые из ниоткуда. Такие расходы на пациента вообще трудно представить. Сумма на содержание президента такая же, как и каждого пациента, который попадает в больницу с коронавирусной инфекцией. Это в среднем 7800 грн в день", - рассказал Семенов.

При этом он отметил, что в целом сумма может меняться - ведь все зависит от препаратов и процедур, которые делают пациенту. Например, не каждый день делается компьютерная томография и тест. Могут меняться, в зависимости от симптоматики, и препараты.

"Для президента нет отдельного бюджета. Он находится ровно на тех же условиях, как и другие. Владимир Александрович чувствует себя хорошо. Пока нет никаких признаков, что протекание болезни может осложниться. Напротив, есть симптомы, которые позволяют надеяться на скорое выздоровление", - подчеркнул главврач Феофании.

Как известно, Владимир Зеленский объявил о том, что заболел коронавирусом, 9 ноября. Изначально сообщалось, что он лечится дома, но утром 12 ноября выяснилось, что президент госпитализирован в Феофанию.

В больнице в распоряжении Зеленского отдельное помещение, оборудованное для видеоконференций, и спецсвязь. Президент продолжает исполнять свои обязанности.