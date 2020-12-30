Главный санитарный врач назвал, для каких категорий украинцев коронавирус представляет наибольшую опасность

Виктор Ляшко Украинская правда

В Украине COVID-19 заболели более миллиона украинцев, отметил Виктор Ляшко

Самая большая группа риска в Украине, для которой коронавирус представляет наибольшую опасность, – это люди старше 60 лет и имеющие хронические болезни.

Об этом в эксклюзивном интервью в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Главный санитарный врач Украины назвал, в какой возрастной группе больше всего больных COVID-19.

"В Украине статистика – более миллиона человек уже заболели. Если мы посмотрим процент детей от 0 до 18 лет, то это 7% от всех, кто заболел. Поэтому мы, действительно, можем говорить, что у нас больше коронавирусная болезнь поражает людей старшего возраста, но когда мы посмотрим сейчас, разделим далее по возрастным группам, то наибольшее количество инфицированных у нас в группе 40-59 лет, но в группе 60+ наибольшее количество летальных среди заболевших. Поэтому мы говорим о самой большой группе риска – это люди старше 60 лет и люди, которые старше 60 лет, с хроническими болезнями, например, диабет, гипертоническая болезнь, хроническая обструктивная болезнь легких и тому подобное", – сказал Виктор Ляшко.

Главный санитарный врач отметил, что среди больных коронавирусом и мужчин, и женщин поровну.

Виктор Ляшко также прокомментировал, соответствует ли действительности утверждение о том, что больным COVID-19 рекомендуют лежать на животе, потому что так болезнь переносится легче.

"Да, это правда, но, опять же, здесь мы должны придерживаться рекомендации врача, поскольку здесь вопрос уже подходов к лечению, и есть определенные клинические симптомы, когда врач будет рекомендовать, как лучше человеку находиться – на спине лежать или на животе, так как при определенных клинических стадиях течения болезни есть рекомендации от врачей большую часть проводить именно на животе", – сказал он.

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Главный санитарный врач добавил, что антитела, в среднем, держатся три месяца после болезни: "Но вопрос не столько в наличии антител, сколько в наличии клеточного иммунного ответа, сколько он может длиться, сколько будет храниться клеточный ответ и повторно сформируются антитела для того, чтобы реагировать на коронавирус. Сегодня говорится о шести и более месяцах".

Напомним, по состоянию на утро 30 декабря в Украине зафиксировано 1 045 348 случаев коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболели 7 986 человек. Накануне заболели 272 ребенка и 453 медработника, 243 человека скончались, в больницы доставили 2 925 человек.

Как сообщали, эксперт Всемирной организации здравоохранения, профессор Дэвид Хейман считает, что коронавирусная инфекция станет эндемичной болезнью.