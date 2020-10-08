Главный источник заражения коронавирусом – 10-20% больных, – ВОЗ

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По словам эксперта, распространение болезни происходит "очагами"

Большинство случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 происходят через 10-20% больных лиц. Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове, передает УНН.

"Не все (больные - ред.) передают (инфекцию - ред.) кому-то еще. Согласно оценкам, от 10% до 20% случаев ответственны за 80% заражений", - сказала Керкхове.

По ее словам, распространение болезни происходит "очагами". Она подчеркнула, что потенциальную угрозу, в таком случае, представляют помещения с большим скоплением людей (тюрьмы и ночные клубы).

В свою очередь директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан сообщил, что "большинство населения все еще остается чувствительным" к коронавирусу. Он считает, пока нет данных о том, как долго будут защищены иммунитетом те, кто уже перенес заражение коронавирусной инфекцией.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что 10 процентов населения планеты может быть зараженным коронавирусом COVID-19. Так, директор ВОЗ отметил, что согласно "лучшим оценкам", один из 10 человек в мире может быть инфицирован коронавирусом. По данным AP, этот показатель составляет 760 млн человек.