live
Новости » Общество Читати новину українською

Главный источник заражения коронавирусом – 10-20% больных, – ВОЗ

Фото из открытых источников

По словам эксперта, распространение болезни происходит "очагами"

Большинство случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 происходят через 10-20% больных лиц. Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове, передает УНН.

"Не все (больные - ред.) передают (инфекцию - ред.) кому-то еще. Согласно оценкам, от 10% до 20% случаев ответственны за 80% заражений", - сказала Керкхове.

По ее словам, распространение болезни происходит "очагами". Она подчеркнула, что потенциальную угрозу, в таком случае, представляют помещения с большим скоплением людей (тюрьмы и ночные клубы).

В свою очередь директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан сообщил, что "большинство населения все еще остается чувствительным" к коронавирусу. Он считает, пока нет данных о том, как долго будут защищены иммунитетом те, кто уже перенес заражение коронавирусной инфекцией.

Новости по теме: В ВОЗ рассказали, существует ли эффективный препарат против COVID-19

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что 10 процентов населения планеты может быть зараженным коронавирусом COVID-19. Так, директор ВОЗ отметил, что согласно "лучшим оценкам", один из 10 человек в мире может быть инфицирован коронавирусом. По данным AP, этот показатель составляет 760 млн человек.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Кыргызстане протестующие захватили золоторудные месторождения В Кыргызстане отключили банкоматы из-за угрозы мародерства Экс-президента Кыргызстана выпустили из СИЗО по требованию протестующих, - СМИ Протесты в Кыргызстане: Количество пострадавших возросло до 590 человек, есть погибший
Loading...

программы канала ZIK

Мир на Донбассе. Саммит Украина-ЕС. Аудит Нафтогаза и увольнение Абромавичуса І Ток-шоу
Елена Лукаш | Ток-шоу
Коронавирус в Украине. Саммит Украина - ЕС. Языковой вопрос в стране | Детали дня | 07.10.20
В ожидании вакцины. Предвыборные манипуляции. Транша не будет? | Ток-шоу
Святослав Пискун | Ток-шоу
Ренат Кузьмин | Ток-шоу