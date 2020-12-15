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Главную елку Черкасс украсили амулетами от сглаза

Для местного бюджета всё обойдется в 2,8 млн гривен

На Соборной площади Черкасс, в канун Нового года, елку решили украсить амулетами от сглаза, которые в народе называют "глаз Фатимы" или же "око дьявола". Фотографии новогоднего дерева опубликовала пресс-служба горсовета.

В частности, развешенные на елке метровые игрушки символизируют зрачки: на синий и желтый фон нанесены черные круги, на периферии - светлая полоса. Метровые амулеты развесили на 18-метровое дерево со всех сторон.

Сообщается, что на верхушку дерева будет установлена двенадцатиконечная звезда. А непосредственно "загорится" главная елка города 19 декабря - в День святого Николая.

Кроме того, городская власть также планирует выполнить вокруг елки несколько новогодних инсталляций и установить пару декораций. В частности, там будут световые конструкции "Арка тоннель" и "Пуля с проходом".

Для местного бюджета всё обойдется в 2,8 млн гривен.

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Напомним, ранее организаторы праздничного городка на Софийской площади пообещали, что 18 декабря шляпу на главной елке страны заменят на звезду.

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