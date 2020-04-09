Главное ток-шоу страны "Народ против", – онлайн-трансляция

ZIK

Про коронавирус, карантин и МВФ, – подробно на ZIK

Сегодня, 9 апреля, в 19:00 на телеканале ZIK состоится главное политическое ток-шоу страны "Народ против", ведущей которого является Наташа Влащенко.

Темы сегодняшней программы:

Коронавирус! Почему в Украине добавляется одно и то же количество зараженных ежедневно и почему нас пугают цифрами в 6 миллионов людей, которые переболеют?

Карантин! Как граждане борются с системой и чем закончится противостояние с государством?

МВФ! Почему денег Украина может так и не увидеть и как в законе о банках оказалось более 16 тысяч правок?

Все это, а также интервью с доктором Комаровским уже сегодня в 19:00 в главном политическом ток-шоу страны "Народ против".

В программе примут участие: Александр Дубинский, Ирина Верещук, Алексей Кучеренко, Евгений Шевченко, Ольга Голубовская и другие интересные гости.

Юрий Михальчишин и Макс Бужанский сойдутся в битве без компромиссов.

Прямую трансляцию ток-шоу "Народ против" можно посмотреть прямо здесь:

Предыдущие выпуски "Народ против" можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория - вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK – Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала – Наташа Влащенко.