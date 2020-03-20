Главное ток-шоу страны "Народ против", – полное видео

ZIK

О пандемии, экономике и курсе гривни, – подробно на ZIK

Накануне вечером на телеканале ZIK транслировали главное политическое ток-шоу страны "Народ против", ведущей которого является Наташа Влащенко.

Темы программы:

Поможет ли перекрытие границы спасти страны от массовых смертей?

Политическая пандемия! Почему что не день, то скандал, а новые назначения не всегда вселяют надежду?

Экономика! Что будет с бизнесом и деньгами, движение которых почти остановилось?

Сколько украинцев станут нищими и до какой отметки упадет гривня?

Все это, а также интервью с Антоном Геращенко - в главном политическом ток-шоу страны "Народ против".

В программе приняли участие: Татьяна Плачкова, Олег Устенко, Борис Тодуров, Гарик Корогодский и много других интересных гостей.

Полное видео ток-шоу "Народ против" можно посмотреть прямо здесь:

Предыдущие выпуски "Народ против" можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория - вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK – Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала – Наташа Влащенко.