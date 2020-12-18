Главное, чтобы Украина не пошла со шляпой в протянутой руке, – Егорова о скандале с елкой

Елка со шляпой Слово и Дело

Страна превратилась в шоу-бизнес, говорит актриса

Главное, чтобы Украина не пошла со шляпой в протянутой руке и чтобы ей не бросали туда сребреники, как нищим.

Об этом в эфире ток-шоу "Мы все - украинцы" на телеканале ZIK заявила актриса и телеведущая Снежана Егорова.

Снежана Егорова прокомментировала скандал с украшением на главной елке Украины. Напомним, "ведьмину" шляпу на новогоднем дереве уже заменили на традиционную рождественскую звезду. Гостья ток-шоу отметила, что многие вещи, которые происходят в стране, свидетельствуют о том, что украинцы теряют здравый смысл.

"Очень хочется, чтобы те люди, которые принимают решения, были профессионалами в своей сфере, чтобы они, как минимум, какое-то количество лет осваивали азы профессии быть политиком, быть руководителем, быть мэром. Это профессия. И очень жаль, что телевидение заполонило умы наших граждан и что сейчас наша страна превратилась в шоу-бизнес. Надеюсь, что голливудские стандарты останутся в Голливуде, на сьемочных площадках, потому что я не замечала, чтобы в американском политикуме себя вели, как маги и чародеи, люди, которые возглавляют большие города и отвечают за огромное количество реальных живых людей", – отметила Снежана Егорова.

Гостья ток-шоу заметила, что шляпа – это хорошо, но предостерегла, чтобы Украина не пошла со шляпой в протянутой руке и чтобы ей не бросали сребреники, как нищим.

Напомним, в начале декабря столичные коммунальщики начали устанавливать на Софийской площади главную елку страны, именно тогда стало известно, что в этом году верхушку дерева украсят не традиционной звездой, а декоративной шляпой.

Впоследствии стало известно, что в Киеве установят три новогодние елки и каждая из них будет иметь отдельную тематику: первая – "Сказочный лес", вторая – "Хрустальный дворец", третья – петриковская роспись.

Также автор и президент этнокультурного проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий объяснил, что волшебная шляпа на главной елке – это "как оберег для елки и для жителей леса".

Однако 11 декабря организаторы праздничного городка на Софийской площади пообещали, что шляпу на главной елке страны заменят на звезду.

Следует отметить, что 17 декабря новогодняя елка на Софийской площади сменила главное украшение. После скандала со шляпой на праздничное дерево установили традиционную звезду.