Главная елка Украины попала в Топ-10 самых красивых в Европе

Главная елка Украины ZIK.UA

Она на 7 месте по своей красоте

Главная елка Украины, установленная в Киеве на Софийской площади, заняла 7 место среди лучших новогодних деревьев из разных стран Европы. Такой рейтинг опубликовали авторы туристической организации European Best Destinations.

Как отмечается, 31-метровая новогодняя красавица в Киеве, несмотря на свою скандальность, красотой обошла елку в Италии и Польше, которым присудили 8 и 9 место соответственно.

Новогоднее дерево в Риме, Италия Фото Matteo Gabrieli

Главная елка Польши Фото F. Kwiatkowski © Warsaw Tourist Office

Самой красивой, по версии организации, является главная елка Литвы. В Вильнюсе в этом году, вместо традиционного дерева, использовали огромные LED-лампы. Таким образом они создали иллюзию присутствия настоящей елки.

Новогодняя елка в Вильнюсе, Литва Фото из открытых источников

Закрывает рейтинг 10 лучших новогодних деревьев Европы елка в Вене, Австрия. Новый 2021 год она будет встречать только в ярких фонариках желтого цвета.

Главное новогоднее дерево в Вене, Австрия Фото Ventura

Топ-10 не обошел также новогодние елки Франции, Чехии, Швейцарии, Грузии и Германии.

Новогоднее дерево в Страсбурге, Франция Фото Леонид Андронов

Красавица-елка в столице Чехии Праге Фото Jan Jironc

Новогодняя елка в Базеле, что в Швейцарии Фото European Best Destinations

Главное новогоднее дерево в Тбилиси, Грузия Фото Mapics

Елка в Кельне, Германия Фото Mapics

Напомним, что верхушку главной елки Украины сначала украшала огромная шляпа, которая должна была символизировать оберег для украинцев. Впрочем из-за скандала, развернувшегося вокруг украшения, на праздничное дерево повесили рождественскую восьмиугольную звезду. На этом история не закончилась, во время официального открытия елки она по-настоящему "зажглась" - загорелась часть декораций, которые удалось потушить.