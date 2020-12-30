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Глава ВСУ: Военного решения вопроса по Донбассу сейчас нет

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак

 из открытых источников

Военный утверждает, что перемирие на Донбассе позволило правительству Украины пойти дальше в завершении этого конфликта

Сейчас чисто военного решения вопроса по Донбассу нет. Об этом в интервью "Обозревателю" заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

"Чисто военного решения вопроса по Донбассу сейчас действительно нет. Седьмой год мы теряем людей и в ОРДЛО. На них 24/7 осуществляется колоссальное влияние российской пропаганды. А она мощная", - сказал Хомчак.

Военный утверждает, что перемирие на Донбассе позволило правительству Украины пойти дальше в завершении этого конфликта.

"Когда я был руководителем Антитеррористической операции в 2016 году, то мне приходилось докладывать, что за сутки погибли 9-12 человек, столько-то ранено. И когда сегодня руководитель Операции объединенных сил сообщает, что сегодня три обстрела и потерь нет, то я вижу существенную разницу с тем, что было четыре года назад", - добавил Хомчак.

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Напомним, ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что в Украине рассматривают введение миротворцев на Донбасс как один из вариантов реализации Минских соглашений, однако при этом мандат такой миссии должен быть согласован сторонами переговоров.

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