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Глава профсоюза горняков требует вмешательства Шмыгаля и Зеленского в ситуацию с криворожскими шахтерами

Забастовка шахтеров

 Фото из открытых источников

В Кривом Роге руководство местного железорудного комбината отказывается выполнять требования бастующих шахтеров, которые хотят повышения зарплаты. Ситуация требует вмешательства президента и премьер-министра Украины.

Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на Facebook председателя Независимого профсоюза горняков Михаила Волынца.

Так, по словам Волынца, руководство Криворожского железорудного комбината отказывается исполнять требования шахтеров. 

"По главному требованию протестующих - повышению зарплаты - было продемонстрировано, что с шахтерами, как и раньше, считаться не будут", - написал Волынец.

По его словам, это означает, что "борьба вышла на новый виток", а в ситуацию должны вмешаться премьер Денис Шмыгаль и президент Владимир Зеленский. 

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Напомним, 393 криворожских горняка шахт "Батькивщина", "Гвардейская", "Терновская" и "Октябрьская" Криворожского железорудного комбината (КЖРК) остались под землей и требуют увеличения зарплат и улучшения условий труда. 

КЖРК (ранее ПО "Кривбассруда") — крупнейшее предприятие Украины по добыче железорудного сырья подземным способом. Мощность предприятия — свыше 6 млн тонн руды в год. Его доля на отечественном рынке аглоруды составляет более 40%.

Starmill Limited является основным акционером КЖРК с долей в акционерном капитале 99,88%. Компанией управляют на партнерских началах группа "Метинвест" Рината Ахметова и группа "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

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