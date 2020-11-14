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Глава Минздрава Степанов заразился коронавирусом

Министр здравоохранения Максим Степанов Фото: Минздрав

Максим Степанов продолжит работать дистанционно

Министр здравоохранения Максим Степанов заболел коронавирусной болезню COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. 

Как отмечается, глава Минздрава получил положительный тест на COVID-19 и был отправлен на самоизоляцию. В связи с подтвержденным диагнозом министр продолжит работать дистанционно, в том числе проводить ежедневные брифинги. 

"Это необычный формат и необычное место для моего обращения. Я записываю его из дома, потому что несмотря на осторожность и соблюдение всех правил безопасности, я получил сегодня положительный тест на COVID-19. Буду находиться на самоизоляции дома, работать в обычном режиме, но дистанционно", — отметил Максим Степанов. 

Новости по теме: В Украине с начала пандемии на COVID-19 заболели более 26 тыс. медиков, – Степанов

Также министр призвал украинцев соблюдать карантинные правила и не посещать места с массовым скоплением людей. 

Напомним, 9 ноября коронавирус подтвердили у президента Украины Владимира Зеленского. Позже болезнь диагностировали у руководителя офиса президента Андрей Ермака. 

Кроме этого, коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук

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