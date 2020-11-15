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Глава Минздрава Степанов проверит на себе протокол лечения СOVID-19

Глава Минздрава Максим Степанов Фото с открытых источников

Максим Степанов ежедневно будет делиться информацией о своем "пути пациента" в соцсетях

Министр здравоохранения Максим Степанов, который заболел коронавирусом, на собственном опыте проверит эффективность протокола лечения COVID-19 и работу медицинской системы. Об этом он сообщил в своем видеообращении.  

"Все время пандемии я смотрел на ситуацию глазами врачей. Теперь имею возможность пройти эту ситуацию в роли пациента. Оценить и на собственном опыте проверить, как работают наши пути пациента и протоколы лечения”, - отметил Степанов.

В то же время министр добавил, что будет сообщать о своих проблемах и решать их в режиме реального времени. 

"Каждый день я буду делиться информацией в соцсетях о своем "пути пациента". Моя задача - выявлять самые острые проблемы, и решать их в реальном времени", - подчеркнул министр. 

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Напомним, накануне, 14 ноября, стало известно, что министр здравоохранения Максим Степанов заболел коронавирусной болезнью COVID-19.

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