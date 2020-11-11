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Глава Минздрава призвал не разводить панику из-за приостановки плановых госпитализаций

Максим Степанов Фото из открытых источников

По его словам, те операции, отсрочка которых несет угрозу жизни, не будут переноситься

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что некоторые так называемые эксперты обрушились на него со шквалом критики из-за того, что люди якобы не смогут лечь на операцию и поэтому рискуют своим здоровьем. Об этом он сказал на брифинге, который транслировал телеканал ZIK.

По словам главы Минздрава, таким людям нужно сначала разобраться в вопросе, а потом делать заявления.

"Те операции, отсрочка которых несет угрозу жизни, не будут переноситься. В более поздний срок будет осуществляться операция или госпитализация только в том случае, если это не повлияет на здоровье человека. Другие болезни не делали каникул", - отметил Степанов, уточнив, что помощь будет оказываться не только больным коронавирусом.

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Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов также назвал симптомы легкого течения коронавирусной болезни COVID-19. Одним из них является невысокая горячка - температура до 38-38,2 градуса.

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