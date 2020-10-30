Не знал как: Председатель КСУ объяснил, почему не внес в декларацию земельный участок в Крыму

Также он пояснил, что купил участок для того, чтобы спасти свой дом от сноса

Глава КСУ Александр Тупицкий Конституционный суд Украины

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий заверил, что не внес в декларацию земельный участок в Крыму, потому что не знал, как это сделать в связи с оккупацией Россией полуострова, а аннексии он не признает. Об этом он заявил во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK.

"Чего я не внес в реестр? Я до сих пор не знаю, как это сделать”, - сказал Тупицкий.

Он пояснил, что для того, чтобы внести земельный участок в декларацию, нужны подтверждающие документы, но “не было никакого ни договора, ни дарения”.

В то же время Тупицкий объяснил покупку участка в Крыму.

"Я туда не въездной. Вопросом занимались юристы, которые решили таким образом спасти мой дом от сноса", - сказал он.

Александр Тупицкий заявил, что хотел приватизировать участок еще до аннексии полуострова. Однако после 2014 года российский кадастр накладывался на украинский и ему надо было урегулировать вопрос с оформлением земли. Глава КСУ отметил, что против него возбуждено уголовное дело в РФ, въезд ему туда запрещен. В результате он столкнулся с риском того, что дом в Крыму просто снесут, поэтому вопрос решать доверил юристам, которые лучшим способом узаконить участок посчитали оформление договора купли продажи.

Напомним, председатель КСУ Александр Тупицкий заявил, что Конституционный суд Украины поддерживает введение ответственности за недостоверное декларирование, однако антикоррупционное законодательство должно четко определять круг субъектов преступления.

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Напомним, ранее Конституционный суд Украины отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

Позже в НАПК заявили, что закрывают реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

В КСУ пояснили, что отменили электронное декларирование, чтобы защитить судей от давления на них органами исполнительной власти. Суд не мог выделить в своем решении право не проверять декларации только судей, поэтому отменил эту норму для всех категорий чиновников.

Вечером в четверг, 29 октября, Кабинет министров Украины принял решение обязать НАЗК восстановить доступ гражданам в реестр е-деклараций чиновников.