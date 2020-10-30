Глава КСУ Тупицкий не намерен идти на допрос в ГБР

Глава КСУ Александр Тупицкий Конституционный суд Украины

По его словам, он фактически не является свидетелем, раз ему инкриминируют уголовное преступление

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что не намерен идти на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом он сказал во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK.

"Вчера вечером в 23:00 меня искали двое следователей, чтобы вручить повестку в качестве свидетеля. Сегодня в суд пришла официальная повестка на электронную почту. Зачем идти домой к председателю суда, спрашивать когда я появляюсь дома. И это следователи ГБР. Моей жене сбрасывают повестку по телефону", - рассказал Тупицкий.



Он добавил, что на допрос не придет, поскольку фактически не является свидетелем, раз ему инкриминируют уголовное преступление.

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Напомним, накануне стало известно, что Государственное бюро расследований вызвало председателя Конституционного Суда Украины для допроса, который запланирован на 2 ноября.

Как отмечается в повестке, ГБР расследует ряд уголовных производств в которых следственным путем проверяется причастность председателя КСУ к совершению преступлений в составе преступной организации.