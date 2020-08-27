Глава Института нацпамяти выступил против введения нового герба

По словам Дробовича, Украине не нужен Большой Герб, ведь есть Тризуб

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович Прямой

Председатель Института национальной памяти Антон Дробович заявил, что Украине не нужен Большой Герб. Об этом он сообщил в комментарии "Укринформу".

По словам Дробовича, большие гербы обычно возникают на территории бывших империй или стран, в которые входят несколько территорий с отдельной историей и геральдикой. Поэтому большие гербы создают для объединения разных земель.

Однако Дробович заявил, что, с точки зрения специалистов Украинского института национальной памяти, нет целесообразности в разработке Большого государственного герба Украины, ведь Тризуб – это консолидирующий герб, который всем понятен и приемлем. "Для Украины это не нужно. Украинский Тризуб – Герб Княжеского государства – воспринимается и в Донецке, и во Львове, и в Севастополе, и в Киеве. Все его понимают, чувствуют", – отметил Дробович.

Кроме того, глава Института напомнил, что, по Конституции, Малый Герб должен быть обязательной частью Большого Герба. "То есть в любом случае он там будет. В этом нет большой проблемы. Но нет смысла, если есть прекрасный действующий герб, который всем понятен, - один из самых стильных, красивых гербов вообще в мире!" – сказал Дробович.

В то же время чиновник сообщил, что Институт нацпамяти как исполнительная власть присоединится к экспертизе и разработке Большого государственного герба.

Новости по теме: Снос гербов на мосту Патона и "Родине-матери": Дробович назвал планы по декоммунизации в Киеве

Напомним, недавно спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии на 25 августа. Среди прочего, Рада объявила конкурс на лучший эскиз Большого государственного герба Украины.