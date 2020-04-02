Глава Госпогранслужбы выступил против карантина

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко Укринформ

Дейнеко поддерживает принудительную обсервацию всех людей, которые приехали в Украину из-за границы

Председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко выступил против карантина и за принудительную обсервацию всех людей, которые вернулись в Украину. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

На вопрос о том, нужно ли было не вводить общий карантин, а принудительно отправлять на обсервацию всех, кто прибыл из-за границы, он отметил, что так действительно было бы лучше.

"Конечно, это было бы лучше. Но объективно смотрите. У нас с 13 марта въехали в Украину на сегодняшний день около 650 тыс. лиц. Скажите, где можно разместить на обсервацию такое количество людей?", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в условиях быстрого распространения коронавірусної инфекции на территории Украины Кабинет министров планирует внедрить более жесткие требования к карантину.