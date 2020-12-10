Глава Днепропетровской ОГА участвовал в программе "Давай поженимся"

Александр Бондаренко ru-rating

Анкета Александра Бондаренко до сих пор размещена на российском сайте, где указано, что он живет в Москве и готов рекламировать нижнее белье

Глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко 7 лет назад был участником российской программы "Давай поженимся", а его анкета до сих пор размещена на российском сайте kinomodel.ru, где указано, что он живет в Москве и готов рекламировать нижнее белье.

Об этом сообщила в своем Facebook журналистка Соня Кошкина, после того как получила предложение от пресс-службы Бондаренко сделать с ним интервью и начала искать о нем информацию.

"Александр Бондаренко, глава Днепропетровской ОГА (с сентября 2019-го). 33 года. Сам себя при этом титрует как "политик". Ещё бы "государственным деятелем" подписал, ей Богу. Известен тем, что ранее жил в России, работал там моделью (рекламируя товары весьма своеобразные…), участвовал в съемках программ типа "Давай поженимся"", – написала Кошкина.

Журналистка выразила удивление, что Бондаренко оставался на должности главы Днепропетровской ОГА в течение полутора лет.

"А дальше я наткнулась на его фотки…Комментировать не буду, оставлю вам. Тут, по-моему, все ясно-понятно. Почти полтора года на должности главы Днепровской ОГА. Вынесло волной", – написала Кошкина.

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Пользователи соцсетей по разному отреагировали на эту информацию.

"Тут не смеяться, а плакать надо,что это недоразумение полтора года было главой нашей области", – написал один из них.

"Так понимаю, смеётесь над внешностью и над его участием в шоу в 26 лет? Да ещё и в России жил. Мощные аргументы", – отреагировал другой пользователь.

"Та мы уже оборжались в самом начале его назначения", – считает еще один.

"Два раза перечитал, а так и не понял с чего ржать. Какой-то, локдаун в юморе", – отреагировал другой пользователь.

Журналистка отметила, что Бондаренко на посту скоро сменит другой человек.

"В среду Кабмин утвердил на должность главы Днепровской ОГА Валентина Резниченко. В пятницу ожидается указ президента о назначении. Как жаль, как жаль, так мы и не побеседовали с молодым "политиком" Бондаренко о децентрализации-ковиде-выборах", – написала Кошкина.

Александр Бондаренко зарегистрирован в Харькове, хотя проживает постоянно и ведет бизнес в Киеве. Его супруга Регина Бондаренко – гражданка России. Александр задекларировал квартиру в Харькове (126,9 кв. м) и квартиру в Киеве (89,8 кв. м). Передвигается он на автомобиле Mazda 6 (2016 года) стоимостью 850 000 грн.

В плане бизнеса, ему принадлежат 33,34% компании Би энд Би Фудз, где Александр числится директором. Кроме этого он является единоличным владельцем таких компаний как "Би энд Би Фудз", "Сталые Бизнес Системы", "Филд Маркетинг" и "Лок Сток".