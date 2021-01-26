"Ги-ги-ги" над законом, обществом и справедливостью: Матиос спрогнозировал, примут ли в Украине закон об оружии

Серьезные вещи превратили на "хайп", говорит бывший главный военный прокурор

Проект закона о легализации огнестрельного оружия – это не тот законопроект, который подавала Украинская ассоциация владельцев оружия, это гибрид, который придумали в "Слуге народа", чтобы монополизировать еще один реестр.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил главный военный прокурор Украины в 2014-2019 гг. Анатолий Матиос.

Гость ток-шоу, отвечая на вопрос, готово ли украинское общество к легализации оружия, отметил, что законопроект о легализации огнестрельного оружия есть миксованным.

"Он не тот, что подавала Ассоциация владельцев оружия. Там были четко прописаны все механизмы. Сейчас это такой гибрид, который снова придумала "Слуга народа". Для чего? Для того, чтобы монополизировать еще один реестр владельцев оружия, за что снова надо будет платить какие-то вещи для того, чтобы можно было использовать", – сказал бывший главный военный прокурор Украины.

Анатолий Матиос подчеркнул, что он выступает за легализацию оружия, чтобы существовало соответствующее законодательное поле и чтобы тот, кто с оружием в руках пойдет грабить, знал, что его ждет "пуля в лоб". Однако гость ток-шоу сомневается, что упомянутый законопроект об оружии примут, потому что это, по его мнению, отвлечение внимания.

"...Превратили серьезные вещи на "хайп", шутки, что делает все монобольшинство из "95 квартала" и "Лиги смеха". У нас часть населения, а большинство – в Верховной Раде живет в парадигме позиций: ги-ги-ги над законом, ги-ги-ги над обществом, ги-ги-ги над справедливостью", – сказал Анатолий Матиос.

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Напомним, Комитет Верховной Рады по вопросам деятельности правоохранительных органов 20 января рекомендовал парламенту принять в первом чтении закон о легализации огнестрельного оружия.

Недавно заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко предложил властям вынести на референдум вопрос о легализации ношения короткоствольного оружия в Украине.