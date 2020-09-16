Германия предлагала США миллиардную сделку за отказ от санкций против "Северного потока-2", – СМИ

Американцам обещали построить гавани для приема их газа

Північний потік-2 Фото из открытых источников

Правительство Германии предлагало США миллиардную сделку в обмен на отказ от санкций в отношении газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает немецкая газета Zeit со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что глава минфина ФРГ Олаф Шольц сначала устно, а затем письменно заявил своему американскому коллеге Стивену Мнучіну о том, что Германия готова финансировать строительство двух специальных гаваней для импорта американского природного газа и выделить на это 1 млрд евро.

В частности, терминалы приема газа планировалось построить в Брюнсбюттеле и Вильгельмсхафене."Со своей стороны США позволят беспрепятственно завершить строительство и ввести в эксплуатацию "Северный поток-2". Существующие правовые возможности для санкций полностью не реализуются", - говорилось в одном из обращений.

В то же время в правительстве Германии заявили, что страна "напряженно боролась" за контракт на транзит российского газа через территорию Украины.

По данным журналистов, глава американского Минфина не отреагировал на предложение Берлина. Также там подчеркнули, что документ был направлен до отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Напомним, недавно министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что в стране рассматривают вариант прекращения строительства газопровода "Северный поток-2". Таким образом Германия может отреагировать на отравление Алексея Навального.