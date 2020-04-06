Германия передала Украине оборудование на 175 тыс. евро для борьбы с COVID-19
Германия также передала Украине транспортные средства
Германия передала Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям оборудование на 175 тыс. евро для борьбы с COVID-19. Об этом сообщила посол ФРГ Анка Фельдгузен, пишет пресс-служба МВД.
Отмечается, что Германия также передала Украине транспортные средства, которые сегодня используются по всей стране для информирования, с помощью мощных громкоговорителей, украинских граждан об угрозе распространения вируса.
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Напомним, около 80 стран просят МВФ о финансовую помощь в борьбе с коронавирусом.