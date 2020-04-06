Германия передала Украине оборудование на 175 тыс. евро для борьбы с COVID-19

Посол Федеративной Республики Германия в Украине Анка Фельдгузен передала Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям оснащение МВД Украины

Германия также передала Украине транспортные средства

Германия передала Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям оборудование на 175 тыс. евро для борьбы с COVID-19. Об этом сообщила посол ФРГ Анка Фельдгузен, пишет пресс-служба МВД.

Отмечается, что Германия также передала Украине транспортные средства, которые сегодня используются по всей стране для информирования, с помощью мощных громкоговорителей, украинских граждан об угрозе распространения вируса.

Новости по теме: Помощь одиноким и нуждающимся во время карантина: Фонд Оксаны Марченко открыл горячую линию

Напомним, около 80 стран просят МВФ о финансовую помощь в борьбе с коронавирусом.