Геращенко: За нарушение карантина уже составлено несколько тысяч протоколов

МВД Украины

Подавляющее большинство штрафов связаны с предпринимателями, которые не хотят закрывать заведения общественного питания и торговые центры

Правоохранители уже составили несколько тысяч протоколов о нарушениях карантина гражданами. Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Уже составлено несколько тысяч протоколов со штрафами от 17 до 4 тысяч гривен. Все они направляются в суд, и мы ожидаем от судей гражданской законной позиции, чтобы быстро принимались решения. Там, где суд считает это целесообразным и законным, чтобы лица, нарушающие карантин, получали огромные штрафы. Мы не можем призывать только добрым словом, мы должны показывать еще и силу закона.

В основном, это нарушения, когда предприниматели не хотят закрывать заведения общественного питания, торговые центры, которые не связанные с продажей лекарств или продуктов питания", - рассказал Геращенко.

Напомним, 25 марта Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации, и продлил карантин до 24 апреля в Украине.