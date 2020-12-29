Генсек ООН: 2021-й должен стать годом исцеления
Генсек ООН подчеркнул, что пандемия "перевернула нашу жизнь и обрекла мир на страдания и горе"
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш выразил надежду, что 2021-й год станет годом исцеления после 2020-го. Соответствующее заявление он сделал в своем новогоднем видеообращении.
"2021-й должен стать годом исцеления после 2020-го, который принес в мир "испытания, трагедию и слезы", - сказал Гутерриш.
Генсек ООН подчеркнул, что пандемия "перевернула нашу жизнь и обрекла мир на страдания и горе", отметив, что в мире продолжает расти уровень бедности и безработицы, неравенства и голода.
"Несмотря на это, 2020 год преподнес урок - если люди будут едины и солидарны, то "лучи надежды могут просиять на весь мир", - добавил Гутерриш.
Напомним, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что последствия пандемии COVID-19 могут повлечь сильнейший экономический спад в мире за последние 80 лет.