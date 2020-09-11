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Геннадий Труханов препятствовал профессиональной деятельности журналистов Odesa Live

Геннадий Труханов

Городской голова Одессы Геннадий Труханов препятствовал профессиональной деятельности Odesa Live. Об этом шла речь в прямом эфире телеканала Odesa Live.

За кадром во время разговора с журналистом Odesa Live Геннадий Труханов выругался нецензурной бранью. В ночь подъем Delfi журналисты решили пообщаться с мэром и вот какой хамский ответ получили:

"У вас нет города. Нет задачи. У вас одна задача - вылизывать о***, б****, своим работодателям", - проговорил Геннадий Леонидович.

На вопрос журналиста: "Почему так грубо?", Труханов ответил "Потому что...".

"Мы бы оставили это без внимания, однако такое поведение мэра города-миллионника и его отношение к журналистам первого, независимого от разных одесских кланов телеканала - это презрительный плевок в сторону всех наших коллег. Такие слова отнюдь не красят человека, который возглавляет туристический город нашей страны. 

Мы требуем публичных извинений от Геннадия Труханова. Если этого не произойдет - мы обязательно подадим иск в суд, чтобы защитить честь и достоинство украинских журналистов", - отметили на канале Odesa Live.

Уже в студии ведущий Odesa Live Олег Байдалюк сообщил:

"Мы уже обратились в Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова, к независимым медийным профсоюзам, ну и также к Национальному союзу журналистов Украины и к президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу нарушения мэром Одессы Геннадием Трухановым ст. 5 ЗУ О государственной службе в которой сказано, что госслужащий обязан уважительно относиться к гражданам, руководителям и сотрудникам, придерживаться высокой культуры общения", - заявил Олег Байдалюк.

Также, добавляется отрывок, где именно городской голова покрыл грязью и руганью Одесский канал.

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