Где ждут украинских туристов и что такое "антиковидные" программы, – детали от главы ассоциации туроператоров

Игорь Голубаха Скриншот из видео

Отдельные туроператоры предлагают новое направление для Украины – Казахстан, говорит Игорь Голубаха

Сегодня туроператоры предлагают новый продукт – "антиковидные" программы, предусматривающие увеличение страхования путешественника, оплату новых билетов для возвращения туристов, в том числе и семьи, если она задержалась с больным коронавирусом.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения сообщил глава Всеукраинской ассоциации туроператоров Игорь Голубаха.

Игорь Голубаха отметил, что, кроме экзотических стран, где можно отдохнуть на берегу моря, для украинских туристов есть достаточно много предложений относительно горнолыжного отдыха.

"Есть даже такие европейские курорты – та же Черногория, та же Сербия, та же Болгария ждет украинских туристов. Правда, в некоторых странах нужно иметь ПЦР-тесты, как Черногория, но в Сербии ни тестов, ни карантина, ничего такого нет. Даже некоторые из туроператоров предлагают – это новое направление для Украины – это Казахстан, Чимбулак и другие горнолыжные курорты, которые будут интересны украинцам", – отметил глава Всеукраинской ассоциации туроператоров.

Игорь Голубаха сообщил, что сегодня есть такой интересный продукт, который предлагают туроператоры, включая его в свои проданные пакеты, – это "антиковидные" программы.

"Они предусматривают, во-первых, увеличение страхования каждого человека не на 30, а на 40 тыс. евро, ответственность страховых компаний. С другой стороны, они покрывают не только лечение, но и возможную оплату новых билетов для возвращения туристов, в том числе и семьи, если она задержалась с тем туристом, который страдал от COVID-19. Поэтому мое предложение и мой совет туристам – обращайтесь к туроператорам, интересуйтесь такими возможностями", – посоветовал Игорь Голубаха.

Напомним, Исландия внесла изменения в программу получения визы, согласно которым въезд будет возможен только для состоятельных иностранцев. Согласно новым правилам, в стране можно находиться в течение шести месяцев без перерыва, "имея оплачиваемую работу в другом месте и зарабатывая почти шестизначную сумму".

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