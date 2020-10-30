ГБР вызвало на допрос главу Конституционного суда

Допрос запланирован на 2 ноября

Следователь Государственного бюро расследований вызвал главу Конституционного суда Украины для допроса. Он запланирован на 2 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что следователями ГБР расследуется ряд уголовных производств в которых следственным путем проверяется причастность главы КСУ к совершению преступлений в составе преступной организации.

"Во время досудебного расследования исследуется влияние преступной организации на деятельность хозяйственных судов, вынесение ими неправосудных решений в интересах приближенных лиц для незаконного отчуждения имущественных активов. Так, глава КСУ проверяется следственным путем на участие в преступной организации, совершаемых в ее составе преступлениях, а также в принятии мер к сокрытию преступлений", - говорится в сообщении.

Напомним, на днях Конституционный суд Украины отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

Позже в НАПК заявили, что закрывают реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

В Конституционном суде Украины объяснили, что отменили электронное декларирование, чтобы защитить судей от давления на них органами исполнительной власти. КСУ не мог выделить в своем решении право не проверять декларации только судей, поэтому отменил эту норму для всех категорий чиновников.

На внеочередном заседании правительства в четверг, 29 октября, Кабинет министров Украины принял решение обязать НАПК восстановить доступ гражданам к реестру е-деклараций чиновников.