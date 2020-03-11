ГБР провело следственный эксперимент по делу расстрелов на Институтской

Следственный эксперимент на Институтской ГБР

В ближайшие дни будут проведены дополнительные следственные эксперименты с участием и свидетелей и пострадавших

В среду, 11 марта, следователи управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах провели следственный эксперимент в уголовном производстве по факту превышения служебных полномочий правоохранителями и организации умышленных убийств протестующих 20 февраля 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Как отмечается, эксперимент был проведен с целью определения наиболее вероятного сектора, из которого были осуществлены выстрелы в потерпевшего участника Майдана сотрудниками правоохранительных органов из табельного огнестрельного оружия.

"Для подтверждения данных, полученных во время следственного эксперимента, будут назначены комплексные баллистическая и судебно-медицинская экспертизы специалистами Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины и Киевского городского клинического бюро судебно-медицинских экспертиз", - говорится в сообщении пресс-центра.

Кроме этого, в ближайшие дни будут проведены дополнительные следственные эксперименты с участием и свидетелей и лиц, пострадавших на Майдане Независимости, улицах Институтской и Крещатик в Киеве.

Напомним, недавно сотрудники Государственного бюро расследований сообщили об изменении ранее сообщенной подозрения бывшему председателю Днепровского районного суда города Киева. Ему сагрожує наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.