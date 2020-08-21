ГБР начало проверку деятельности Харьковского университета внутренних дел за период, когда деканом одного из факультетов был нынешний председатель Полтавской ОГА Синегубов

Олег Синегубов ЛИГАБизнесИнформ

Государственное бюро расследований начало проверку деятельности Харьковского университета внутренних дел за период, когда деканом одного из факультетов был Олег Синегубов - нынешний председатель Полтавской ОГА. Об этом сообщают СМИ.



Основанием для открытия уголовного производства стали факты о полицейских, которые якобы присваивали средства, выделенные на повышение их квалификации. Следователи выяснили, что часть слушателей курсов приезжала в университет внутренних дел только в первый и последний день обучения – чтобы получить необходимые подписи.

Также они, вероятно, подделывали документы, подтверждающие аренду жилья, оплату билетов, использование "суточных". Следователи ГБР насчитали почти полсотни инспекторов, полицейских, заместителей командиров взвода, начальников отдела и т. п, которые присваивали таким образом средства.

Документы с курсов таких полицейских не имели бы силы без подписей преподавателей и других сотрудников учебного заведения.

Олег Синегубов, нынешний глава Полтавщины, работал деканом факультета в университете внутренних дел с ноября 2015 по октябрь 2019 года – и этот период фигурирует в уголовном производстве. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех лиц, причастных к уголовному правонарушению.