ГБР хочет изменить Черновол меру пресечения

В бюро хотят изменить меру пресечения с ночного домашнего ареста на личное обязательство

Согласно тексту ходатайства, которое обнародовала Черновол, в ГБР хотят запретить экс-нардепу общаться со следующими лицами: Антоном Яценко, Дмитрием Кучером, Виталием Даценко; и обязать Черновол сдать на хранение свои документы для выезда за границу.

Кроме того, Черновол хотят обязать не посещать помещения бывшего центрального офиса "Партии регионов" по адресу Липская, 10 в городе Киеве.

По словам Черновол, это судебное заседание должно пройти в четверг, 24 сентября, в 15:00 в Печерском райсуде Киева.

Facebook-страница Татьяны Чорновол

Facebook-страница Татьяны Чорновол

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Напомним, ранее Черновол рассказала, что Государственное бюро расследований завело против нее еще одно уголовное дело.

16 апреля Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения экс-нардепу Татьяне Черновол. Подозреваемую отправили на круглосуточный домашний арест почти на два месяца.

Впоследствии Киевский апелляционный суд изменил ей меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на ночной.

Как известно, экс-нардепа подозревают в поджоге бывшего офиса "Партии регионов" в Киеве во время Майдана в феврале 2014 года. В результате пожара погиб сотрудник офиса - Владимир Захаров.