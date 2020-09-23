ГБР хочет изменить Черновол меру пресечения
В бюро хотят изменить меру пресечения с ночного домашнего ареста на личное обязательство
Согласно тексту ходатайства, которое обнародовала Черновол, в ГБР хотят запретить экс-нардепу общаться со следующими лицами: Антоном Яценко, Дмитрием Кучером, Виталием Даценко; и обязать Черновол сдать на хранение свои документы для выезда за границу.
Кроме того, Черновол хотят обязать не посещать помещения бывшего центрального офиса "Партии регионов" по адресу Липская, 10 в городе Киеве.
По словам Черновол, это судебное заседание должно пройти в четверг, 24 сентября, в 15:00 в Печерском райсуде Киева.
Напомним, ранее Черновол рассказала, что Государственное бюро расследований завело против нее еще одно уголовное дело.
16 апреля Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения экс-нардепу Татьяне Черновол. Подозреваемую отправили на круглосуточный домашний арест почти на два месяца.
Впоследствии Киевский апелляционный суд изменил ей меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на ночной.
Как известно, экс-нардепа подозревают в поджоге бывшего офиса "Партии регионов" в Киеве во время Майдана в феврале 2014 года. В результате пожара погиб сотрудник офиса - Владимир Захаров.