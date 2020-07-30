ФСБ задержала в Крыму российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины

Мужчину обвиняют в государственной измене

ФСБ России Фото из открытых источников

ФСБ России задержала в оккупированном Севастополе военнослужащего "Черноморского флота" по подозрению в государственной измене. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ в комментарии ТАСС.

Отмечается, что мужчина якобы передавал разведке Минобороны Украины сведения, которые составляют государственную тайну. Военного задержали на улице возле машины, когда тот общался со своим знакомым.

Адвокат мужчины рассказал, что материалы дела в отношении его подзащитного засекречены. "Материалы дела под грифом "секретно". Большего я сказать без разрешения не могу", – заявил защитник.

В настоящее время известно, что ФСБ возбудила уголовное дело по статье "Государственная измена". "Севастопольский гарнизонный военный суд", который контролируется незаконной администрацией, избрал военному меру пресечения в виде заключения под стражу. Если мужчину признают виновным, ему грозит от 12 до 20 лет колонии.

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Напомним, не так давно генсек ООН Антониу Гутерреш в своем отчете по Крыму заявил, что российская ФСБ и другие силовики в оккупированном Крыму используют избиения, поражения электрическим током и удушения, чтобы заставить жертв давать показания. По словам чиновника, никто из виновных в пытках к ответственности не привлекался.