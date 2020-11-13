ФРГ и Франция призвали Россию открыть КПВВ на Донбассе

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Стороны нормандского формата напомнили, что Россия несет общую ответственность за выполнение соглашений Парижского саммита

Германия и Франция призвали Российскую Федерацию немедленно открыть контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД Германии.

Париж и Берлин призвали Россию и подконтрольные ей вооруженные формирования разблокировать все существующие переходы через линию разграничения.

Стороны нормандского формата напомнили, что Россия несет общую ответственность за выполнение соглашений Парижского саммита и призвали ее использовать свое влияние для обеспечения выполнения этих договоренностей.

"Конфликт не должен продолжаться за спиной населения, раскол не должен расширяться", - говорится в сообщении.

Напомним, со вторника, 10 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил должна была быть восстановлена работа всех контрольных пунктов въезда-выезда. Как отмечается, на территории Донецкой области пропуск будет осуществляться через КПВВ "Гнутово", "Новотроицкое", "Марьинка", "Майорское", а в Луганской области – через КПВВ "Станица Луганская" и вновь созданные контрольные пункты въезда-выезда "Счастье" и "Золотое".

Однако впоследствии в ОРЛО решили не открывать со своей стороны новые КПВВ "Счастье" и "Золотое" 10 ноября.

Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе сообщила, что Российская Федерация сорвала открытие КПВВ на Донбассе, которые должны были начать свою работу 10 ноября.

Позже ОБСЕ призвала Российскую Федерацию открыть контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе до конца недели. Организация поддержала предложение Украины о создании на КПВВ "зеленых коридоров".