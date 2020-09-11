Ивано-Франковск в красной зоне: Городской голова объяснил, как будут работать школы и детсады

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив Фото из открытых источников

С 14 августа откроют детсады, однако посещение этих заведений не является обязательным

Ивано-Франковск повторно попал в красную зону эпидемиологической опасности. В связи с этим школы будут работать дистанционно, однако детские сады восстановят привычный режим работы. Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив.

"Ивано-Франковск до сих пор в красной зоне. Понимаю, что ситуация непростая и нужно принимать решения относительно работы учебных заведений. Уже имея опыт Тернополя, решили поэтапно открывать детские сады с понедельника", - отметил Марцинкив.

Однако городской голова Ивано-Франковска добавил, что посещение дошкольного учреждения не является обязательным, а принимается взвешенным решением родителей. Также чиновник дал разъяснения относительно работы школ.

"Что касается школ - то они также заработают с понедельника. Правда, с дистанционной формой обучения", - пояснил Руслан Марцинкив.

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По его словам, в городе наблюдается положительная тенденция к уменьшению числа больных коронавирусом. В частности, количество пациентов в городских больницах уменьшилось на 80 человек.

К слову, по состоянию на утро 11 сентября в Украине 148 756 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 3 076 человек умерли, а 67 005 пациентов выздоровели.

Напомним, в начале этой недели Марцинкив заявлял, что с 14 сентября в Ивано-Франковске откроют школы и детские сады несмотря на отнесение города к красной зоне.