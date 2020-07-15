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Мимо земли проходит комета Neowise: Лучшие фото с разных уголков мира

Ближе всего к Земле небесное тело будет находиться 23 июля

В течение нескольких дней в мире обсуждают комету Neowise, которую сейчас можно наблюдать ночью с разных уголков Земли, а фотографы делятся уникальными снимками. 

С 14 июля 2020 года жителям северного полушария лучше наблюдать комету вечером, после захода солнца. К концу месяца Neowise будет находиться все выше над горизонтом. Ближе всего к Земле комета окажется 23 июля.

Кстати, в сети публикуют снимки Neowise из Украины. В частности, комету удалось поймать фотографам в Сумской, Харьковской областях и на Волыни. 

Про комету известно немного, поскольку ее обнаружили 27 марта 2020 года космическим телескопом Neowise. Небесное тело достаточно редкое, возраст кометы около 6800 лет. По данным NASA, размер Neowise – около 5 км. 

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Ранее мы писали, что в Украине комету можно будет найти в северной части неба, возле созвездия Большая Медведица. Ориентиром может стать созвездие Ковш (Воз), комета будет как раз под ним.

В Украине поймать в кадр комету Neowise удалось астороному-любителю в небе над Краматорском Донецкой области. Мужчина сделал снимок на обычную камеру телефона.

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