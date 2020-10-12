Фотография слонов на свалке выиграла конкурс Королевского биологического общества Британии

Фото было сделано в Шри-Ланке вблизи заповедника

Снимок стада слонов, кормящихся на свалке в Шри-Ланке, сделанный Тилаханом Тармапаланом BBC

Жуткое фото, где стадо слонов кормится на свалке в Шри-Ланке, сделанное Тилаханом Тармапаланом, победило в фотографическом конкурсе Королевского биологического общества (RSB). Об этом сообщает BBC.

На снимке видно, что слоны бродят по свалке в поисках еды, неподалеку от заповедника в округе Ампара.

Недавно местные власти запретили свалку мусора рядом с заповедниками из-за участившихся случаев заболеваний и даже смерти слонов, отравленных отходами.

Судьи выбрали работу Тармапалана, полагая, что она наиболее точно отражает тему конкурса в этом году: "Наш изменчивый мир". Победа принесла ему приз в примерно $ 1300.

Победителем конкурса RSB "Юный фотограф года" стал 14-летний Ашвин Гиртан, тоже из Шри-Ланки. Победу ему принесла фотография бакланов, выглядывающих рыбу с жердей, оставленных рыбаками.

Новости по теме:

Ранее сообщалось, что снимок Львовского фотографа Артура Абрамива победил в международном проекте от National Geographic "World Public Transport".