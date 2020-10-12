Фотография слонов на свалке выиграла конкурс Королевского биологического общества Британии
Фото было сделано в Шри-Ланке вблизи заповедника
Жуткое фото, где стадо слонов кормится на свалке в Шри-Ланке, сделанное Тилаханом Тармапаланом, победило в фотографическом конкурсе Королевского биологического общества (RSB). Об этом сообщает BBC.
На снимке видно, что слоны бродят по свалке в поисках еды, неподалеку от заповедника в округе Ампара.
Недавно местные власти запретили свалку мусора рядом с заповедниками из-за участившихся случаев заболеваний и даже смерти слонов, отравленных отходами.
Судьи выбрали работу Тармапалана, полагая, что она наиболее точно отражает тему конкурса в этом году: "Наш изменчивый мир". Победа принесла ему приз в примерно $ 1300.
Победителем конкурса RSB "Юный фотограф года" стал 14-летний Ашвин Гиртан, тоже из Шри-Ланки. Победу ему принесла фотография бакланов, выглядывающих рыбу с жердей, оставленных рыбаками.
Ранее сообщалось, что снимок Львовского фотографа Артура Абрамива победил в международном проекте от National Geographic "World Public Transport".