live
Новости » Общество Читати новину українською

ФОПам и наемным работникам начали выплачивать карантинные 8 тысяч гривен

Фото из открытых источников

В первую очередь выплаты должны получить 280 тысяч человек

Пенсионный фонд Украины начал финансирование единовременной материальной помощи физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам в размере 8000 гривен. Выплаты осуществляются тем, кто уже подал заявки. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Как отмечается в сообщении, 22 декабря 2020 года Пенсионным фондом Украины 280,3 тысячам человек профинансировано 2 242,8 млн грн.

Новости по теме: С января для ФЛП изменится порядок учета доходов и расходов: Что нового

Напомним, недавно народные депутаты проголосовали за законопроект №4429, который предусматривает помощь физическим лицам-предпринимателям во время локдауна-выплату по 8 тысяч гривен единовременного пособия.

Кто имеет право на выплаты от государства и как получить компенсацию - читайте в материале

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Франция готова помочь Украине с получением вакцины от COVID-19, – Зеленский У Макрона обнаружили коронавирус COVID-19 "Свидание" с "Моной Лизой": Лувр продал возможность увидеть картину без стекла за 80 тысяч евро Слишком громко квакали: Во Франции лягушки проиграли суд, теперь их пруд осушат
Loading...

программы канала ZIK

Елена Лукаш | Ток-шоу
Как министры борщ варили. МВФ в Украине. Должность для Витренко | Ток-шоу
Митинг предпринимателей в Киеве: От Офиса президента - до дворца
Должность для Витренко. Митинг ФЛП. Новый штамм коронавируса | Детали дня / 22.12.20
ФЛП идут во Дворец
Снежана Егорова | Ток-шоу