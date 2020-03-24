Фонд Вадима Столара передал медицинское оснащение для борьбы с коронавирусом

Народный депутат, председатель Киевской городской организации политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Столар Фото из открытых источников

Фонд председателя Киевской городской организации политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадима Столара передал средства защиты и медицинские препараты для борьбы с коронавирусом еще двум больницам, сообщает NEWSONE.

Оснащение было доставлено в Киевскую городскую клиническую больницу №9, а также в детскую инфекционную. По словам директора благотворительного фонда Михаила Наконечного, препараты было тяжело достать из-за повышенного спроса на них.

"Мы передаем сегодня 700 комбинезонов защиты, 1 000 респираторов, 1 000 медицинских масок, 3 000 нитриловых перчаток, а также лекарства Отривин и Ибупром, согласно потребностям больницы. Средства защиты было тяжело достать из-за повышенного спроса на рынке", - сказал Наконечный.

Он добавил, что также ожидается поставка еще 500 тысяч медицинских масок в Украину.

Как сообщалось, ранее народный депутат Украины, председатель Киевской городской организации политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Столар предоставил Киевской клинической больнице №4 партию защитных средств.