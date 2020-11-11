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Фонд соцстрахования назвал основание для получения страховых выплат медикам, заболевшим COVID-19

Фото из открытых источников

Для получения необходимого документа комиссия проводит расследование

Основанием для получения страховых выплат медицинскими работниками, пострадавшими вследствие заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 во время выполнения профессиональных обязанностей, есть акт расследования острого профессионального заболевания, связанного с производством. Об этом заявили в Фонде социального страхования, сообщает  Правительственный портал

"Медицинские работники, которые заболели острой респираторной болезни COVID-19 во время выполнения профессиональных обязанностей, или члены семей таких медицинских работников в случае их смерти, имеют право на страховые выплаты, предусмотренные Законом Украины "О общеобязательное государственное социальное страхование" и Законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней" после признании заболевания связанным с производством", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, документом для получения страховых выплат является акт расследования острого профессионального заболевания, связанного с производством, по форме, установленной Порядком расследования и учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве (постановление КМУ от 17.04.2019 № 337).

Также в фонде рассказали, что этот акт составляется комиссией по расследованию, которая создается территориальными органами Гоструда (в случае смерти) и работодателем (в других случаях). Акт составляется исключительно на основании эпидемиологического расследования случая инфицирования медработника и заключения профпатолога относительно установления диагноза, связанного с COVID-19.

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Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский дал поручение гарантировать возможность детям тех медицинских работников, которые умерли в результате осложнений от коронавирусной болезни, получить высшее образование за государственный счет.

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