Фонд Оксаны Марченко запускает в г. Киеве и Киевской области горячую линию помощи во время карантина

Тел.: 0 800 305 605. Звонки принимаются с 08:30 до 19:00

С 3 апреля в Благотворительном фонде Оксаны Марченко заработала горячая линия для помощи одиноким пенсионерам и людям с инвалидностью в Киеве и Киевской области.

Программа создана для тех, кто не может самостоятельно выйти за продуктами в период карантина. Позвонить могут и те, кто знает, что их сосед или знакомый одинок и нуждается в помощи. Фонд доставит необходимые продукты питания и товары первой необходимости домой.

Также на горячую линию могут обратиться и те, кто готов стать волонтером Фонда и помочь в развозке продуктов.

Номер телефона горячей линии: 0 800 305 605.

Звонки принимаются с 08:30 до 19:00.

Программа помощи работает пока только в г. Киев и Киевской области.

Как сообщалось ранее, Благотворительный фонд Оксаны Марченко привез для организации людей с инвалидностью "Єдність" продуктовые наборы. 1 апреля помощь получили 412 человек, большинство из них – пенсионеры.

Кроме того, народный депутат Виктор Медведчук вместе с женой Оксаной Марченко помогли Закарпатью в борьбе с эпидемией. При их содействии на Закарпатье доставлена первая партия медицинских препаратов и грузов для борьбы с коронавирусом.

Фонд Оксаны Марченко финансируется из личных средств Оксаны Марченко и Виктора Медведчука.