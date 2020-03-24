Фонд Оксаны Марченко передал Институту сердца уникальный аппарат, который способен обнаруживать коронавирус с особой точностью

InGenius из открытых источников

Фонд Оксаны Марченко передал Институту сердца уникальный аппарат для диагностики перед трансплантацией, который кроме того способен обнаруживать коронавирус, сообщает 112.ua.

В отличие от экспресс-тестов, аппарат, изготовленный в Италии, дает безошибочный результат. Анализ проводят на 12 дорожках. Его уникальность еще и в точной диагностике перед проведением трансплантации и сложных операций. Также система анализирует донорский орган, определяет, сможет он прижиться или нет.

"Аппарат был куплен на личные средства Оксаны Марченко и Виктора Медведчука. Пользуясь такой возможностью, хочу особо поблагодарить за поддержку. Это не последняя просьба, с которой я обратился к этим людям. Сейчас готовится закупка ряда оборудования, необходимого для пациентов с коронавирусом. Этот анализатор позволяет обнаружить его у наших пациентов, поскольку ранняя диагностика позволяет не только обнаружить, но и начать правильное лечение. Для нашего института это очень важное оборудование, которое поможет спасти сотни жизней", - сказал директор Института сердца МЗ Украины Борис Тодуров.

Как отметил директор компании-поставщика Алексей Ковальский, это оборудование является безопасным для врачей.

"Это оборудование позволяет врачам избежать заражения. Я очень благодарен, что есть спонсоры, меценаты, которые быстро, без лишней бюрократии нашли возможность и заплатили за это устройство", - добавил Ковальский.

Напомним, ранее Оксана Марченко и Виктор Медведчук передали Закарпатской области партию медицинских препаратов для борьбы с коронавирусом. Помощь получили все районные больницы в области, в частности в Ужгороде, Мукачево, Хусте, Тячеве и Рахове. Также меценаты приобрели 5 аппаратов для искусственной вентиляции легких, два из которых привезут в регион. Всего туда передали 20 тыс. масок, 350 экспресс-тестов на коронавирус, несколько защитных костюмов для врачей, почти 40 тыс. перчаток и 500 л раствора для дезинфекции, а также аппаратуру для реанимации.