Фирташ передал в Черновицкую областную больницу медпрепараты и аппарат ИВЛ

Дмитрий Фирташ. Фото EPA-EFE

Ежесуточно количество больных COVID-19 растет, но, к сожалению, количество аппаратов для искусственной вентиляции легких в отделениях растет в разы медленнее. Так, в Черновицкой областной клинической больнице всего 24 аппарата. Об этом говорится в сюжете "112 Украина".

"Сейчас у нас есть 7 человек. Часть из них имеет подтвержденный коронавирус. Часть – с подозрением – два пациента, находящиеся на искусственной вентиляции легких. Остальные пациенты – пять – в тяжелом состоянии. На дотации кислорода все", - рассказал и.о. заведующего отделением анестезиологии и интенсивной терапии Черновицкой областной клинической больницы Константин Дроник.

Медики жалуются: мало аппаратов и средств индивидуальной защиты. Поэтому на помощь пришли благотворители. 10 тыс. защитных масок, 19 тыс. перчаток и - главное - современный аппарат искусственной вентиляции легких закупили при содействии Дмитрия Фирташа.

"Это такой аппарат суперкласса, который как раз не просто реанимационный. А такой, который нужен в случаях, когда есть больные коронавирусом. То есть это такой экстра-класса аппарат. Это все приобретено по инициативе нашего известного буковинца Дмитрия Васильевича Фирташа. И я здесь присутствую с нашими активистами - депутатами "Оппозиционной платформы - За жизнь". И мы не словом, а делом хотим помочь буковинцам. И если этот аппарат спасет хотя бы одного человека, мы будем счастливы", - отметил народный депутат Украины от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Михаил Папиев.

Врачи рассказали, что подаренный аппарат ИВЛ передадут в отделение реанимации. Уже завтра технику иностранного производства установят и настроят.

"Какие характеристики, как он работает, учитывая его качество, я думаю, что наши врачи-анестезиологи разберутся и будут его применять при необходимости, если, не дай Бог, такая потребность будет. Поэтому спасибо за такой подарок. Если еще будет, то мы будем благодарны получить", - сказал главный врач Черновицкой областной клинической больницы Сергей Цинтарь.

В медучреждении за такой подарок очень благодарны и уверены, что с ним спасут больше жизней. Медработники, депутаты и благотворители настоятельно рекомендуют гражданам не пренебрегать правилами безопасности, а оставаться дома и соблюдать личную гигиену.

"Хотел бы также обратиться к буковинцам и попросить их от лица всей комиссии, от лица врачей соблюдать правила. Мы очень переживаем за вас. Мы заботимся и будем заботиться в лице таких уважаемых людей, которые нам помогают", - подчеркнул депутат Черновицкого областного совета Александр Болтунов.

Аппарат завтра будет готов спасать жизни пациентов, а индивидуальные средства защиты уже спасают жизни медработников.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье прибыла вторая очередь помощи от председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Если первая партия помощи прежде всего была направлена в инфекционные медучреждения региона, то в этот раз благотворители позаботились о семейных врачах. Отныне каждый из них обеспечен масками и другими средствами индивидуальной защиты.