"Финансируются только обоснованные расходы": Марченко прокомментировал ситуацию с Госказначейством

Сергей Марченко Минфин

По словам министра, финансовая ситуация контролируемая

Министр финансов Сергей Марченко прокомментировал информацию о вероятной остановке финансирования всех незащищенных расходов Госказначейством и заявил, что ведомство осуществляет лишь обоснованные выплаты. Об этом он сообщил в комментарии "Интерфакс-Украина".

По словам Марченко, сейчас Госказначейство осуществляет финансирование только после поступления соответствующих платежек. "Подчеркиваю, что финансовая ситуация контролируемая и не вызывает беспокойства. Казначейство осуществляет выплаты. Но финансируются только обоснованные расходы (с учетом целевого назначения) после того, как поступают соответствующие платежки", - подчеркнул Марченко, отвечая на вопрос о ситуации с финансированием расходов госбюджета", – сказал министр.

Также чиновник добавил, что в конце года распорядители бюджетных средств пытаются ускоренно использовать деньги, но они должны в течение года соблюдать строгую финансовую дисциплину. В частности, по состоянию на 1 декабря распорядители и получатели средств недовыполнили плановые показатели января-ноября из расходов в сумме 101 млрд грн. "В то же время Минфин никому не даст бездумно тратить бюджетные средства. Если в конце года какое – то ведомство решило наверстать план использования средств, чтобы, другими словами, "освоить" их, то у нас точно возникнет вопрос к качеству и целесообразности расходов", - высказался Марченко.

Кроме того, министр уверяет, что на Едином казначейском счете есть более 19 млрд грн. "по казначейскому счету: по состоянию на 1 декабря 2020 года на ЕКС есть деньги. Это почти 19,8 млрд грн. Например, в 2018 году на эту же дату было 17,2 млрд грн, в 2016 году 27,6 млрд грн", – рассказал Марченко.

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Напомним, недавно Сергей Марченко подтвердил информацию о том, что Государственное казначейство приостановило финансирование некоторых бюджетных расходов и программ. Тогда он сказал, что это не такие большие суммы, о которых говорится в СМИ.