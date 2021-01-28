Финансирование как-то надо оправдывать, – Крюкова о деятельности языкового омбудсмена

Светлана Крюкова Скриншот из видео

Тема языка в Украине – крайне заполитизированная, констатировала журналист

Должность языкового омбудсмена предусматривает финансирование, которое надо как-то оправдывать, поэтому языковые "движения" будут продолжаться.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявила журналист Светлана Крюкова.

Журналист обратила внимание на то, что тема языка в Украине – крайне заполитизированная, и значительный вклад в это сделала политическая сила предыдущего президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность". Она отметила, что тема языка - это также повод поссориться с работниками сферы обслуживания, к которой в последнее время еще добавилась тема относительно защитных масок, и такие скандалы активно снимают на телефоны и выкладывают в сети.

Светлана Крюкова, комментируя информацию об отмене апелляционным судом решения о новом правописании украинского языка, отметила, что эта тема в свое время была поддержана людьми, которые находились во власти.

"Решения, которые принимаются вдогонку тем решениям, это как бы наследие так называемого предыдущего режима Порошенко. Не всегда это, кстати, инициируется сегодняшними руководителями. Просто все-таки есть должность языкового омбудсмена, которая должна как-то оправдываться, то есть людям нужно чем-то заниматься, несмотря на то, что их там немного и финансирование относительно небольшое, но большое, то есть оно есть, то такие движения будут продолжаться", - сказала Светлана Крюкова.

Напомним, Окружной административный суд Киева отменил постановление Кабинета министров Украины, которым внедрялись изменения украинского правописания.

Как сообщали, в мае 2019 года Кабинет министров Украины принял постановление "Вопросы украинского правописания", чем утвердил его новую редакцию. Тогда в правительстве заявляли, что новое правописание разработано на фундаменте украинской правописательной традиции с учетом новейших языковых явлений.