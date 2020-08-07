Фильм о мальчике из Донбасса номинировали на американскую премию "Эмми"

Эпизод из фильма "Отдаленный лай собак" Фото из открытых источников

Лента попала в категорию " Выдающийся документальный фильм о современных событиях"

Документальный фильм "Отдаленный лай собак" номинирован на американскую телевизионную премию "Эмми". Лента рассказывает о жизни на линии разграничения на Донбассе. Об этом в Facebook сообщил ассистент режиссера ленты Азад Сафаров.

"У меня грандиозная новость для вас. Фильм про Украину номинирован на крутую и самую престижную в мире награду Emmy!!!", – заявил Сафаров.

Как отмечается, лента совместного производства Дании, Швеции и Финляндии об Украине попала в категорию "Выдающийся документальный фильм о современных событиях" (Outstanding Current Affairs Documentary).

В эту категорию также попали документальные фильмы о войнах в Афганистане, Сирии, о масштабных пожарах в Калифорнии в 2018 году, борьбу с наркоторговлей на Филиппинах и о палаче "Исламского государства" Мухаммада Эмвази.

По словам Сафарова, эта номинация важна для Украины, потому что о ней вновь вспомнят в мире.

"Мы уже рады, что фильм про Украину номинирован, а какие шансы — это уже зависит от более, чем 800 членов жюри", — добавил Азад Сафаров в комментарии hromadske.

Победителей планируют объявить 20 и 21 сентября в США.

Доброго утра! Не вставайте! У меня грандиозная новость для вас Фильм об Украине номинирован на крутую і... Опубликовано Azad Safarov Четверг, 6 августа 2020 г.

Справка:

Лента "Отдаленный лай собак" рассказывает о 10-летнем мальчике Олеге, который живет у линии фронта с бабушкой Александрой. От постоянных обстрелов жизнь становится невыносимой, однако уехать оттуда они не имеют возможности. Режиссер сквозь глаза ребенка отразил всю ту ситуацию, которая продолжается на востоке.

Фильм "Отдаленный лай собак" всего получил более 40 наград. Последней была — американская Peabody Award за вклад в области масс-медиа в категории "Документалистика".

Кроме этого, в 2018 году лента попала в шорт-лист номинантов на "Оскар" в категории "Лучший полнометражный документальный фильм".

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