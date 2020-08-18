Фильм о Донбассе попал в лонг-лист европейского "Оскара"

Кадр из х/ф "Атлантида" Фото из открытых источников

Сюжет фильма разворачивается в 2025-м году после победы Украины над РФ

Фильм украинского режиссера Валентина Васяновича "Атлантида", повествующий о событиях на Донбасе, был отобран в лонг-лист Европейской киноакадемии. Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства Украины по вопросам кино.

"Попадание в шорт-лист или номинации на премию Европейской киноакадемии даст нам возможность еще раз напомнить всему миру о хрупком мире, в котором мы все живем. О том, что, не остановив агрессора сегодня, завтра может не наступить", - сказал режиссер и продюсер фильма Валентин Васянович.

Сюжет фильма разворачивается в 2025-м году после победы Украины над РФ. После окончания войны на Донбассе прошёл год, территория военных действий признана непригодной для проживания, а окружающая среда настолько опустошена, что изменения кажутся невозможными. Однако на фоне опустошения рождается новая любовь.

Все роли в фильме сыграли непрофессиональные актеры. Исполнители - бывший разведчик, волонтер благотворительного фонда "Вернись живым" Андрей Римарук, парамедик Людмила Билека и доброволец Василий Антоняк. Съемки фильма проходили в Мариуполе и Киеве.

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Напомним, Польша первой из всех стран мира выбрала фильм, который будет представлять страну в номинации "Лучший иностранный фильм" на премии "Оскар". Отмечается, что страну представит комедийная драма Малгожаты Шумовской "Никогда больше не будет снега" (Never Gonna Snow Again), другое название "Удивительный Женя". Ее премьера состоится в сентябре 2020 года на Венецианском кинофестивале.