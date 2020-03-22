Филарет заявил, что причиной пандемии коронавируса COVID-19 стали геи и лесбиянки

По его словам, через таинство причастия нельзя заразиться коронавирусом

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет. Фото из открытых источников

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что причиной пандемии коронавируса COVID-19 на планете есть однополые браки, ведь гомосексуализм является злом. Об этом он рассказал в эфире программы "Честно с Ташей Трофимовою".

"Я имею в виду, прежде всего, однополые браки. И это причина коронавируса", - сказал Филарет.

Также он утверждает, что именно из-за однополых браков "Бог сжег Содом и Гоморру".

Следует заметить, что одновременно Филарет сказал, что причастие в храмах во время карантина не прервут.

"Сейчас идет дискуссия, можно ли причащаться с одной ложки. Я задаю вопрос: "Вы верите, что это кровь и тело Иисуса Христа? Если вы не верите, то не причащайтесь. А если верите, то разве от Христа можно получить эти вирусы?" - уточнил он.

Напомним, ранее Филарет заявил, что несмотря на карантин богослужение как совершались, так и будут совершаться. Церковь призывает молиться Богу и, в то же время, выполнять все те предостережения относительно предотвращения распространения коронавируса, которые приняло Министерство здравоохранения.