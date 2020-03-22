Филарет заявил, что причиной пандемии коронавируса COVID-19 стали геи и лесбиянки
По его словам, через таинство причастия нельзя заразиться коронавирусом
Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что причиной пандемии коронавируса COVID-19 на планете есть однополые браки, ведь гомосексуализм является злом. Об этом он рассказал в эфире программы "Честно с Ташей Трофимовою".
"Я имею в виду, прежде всего, однополые браки. И это причина коронавируса", - сказал Филарет.
Также он утверждает, что именно из-за однополых браков "Бог сжег Содом и Гоморру".
Следует заметить, что одновременно Филарет сказал, что причастие в храмах во время карантина не прервут.
"Сейчас идет дискуссия, можно ли причащаться с одной ложки. Я задаю вопрос: "Вы верите, что это кровь и тело Иисуса Христа? Если вы не верите, то не причащайтесь. А если верите, то разве от Христа можно получить эти вирусы?" - уточнил он.
Напомним, ранее Филарет заявил, что несмотря на карантин богослужение как совершались, так и будут совершаться. Церковь призывает молиться Богу и, в то же время, выполнять все те предостережения относительно предотвращения распространения коронавируса, которые приняло Министерство здравоохранения.