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Фигуранту "дела Хизб ут-Тахрир" Мустафаеву с симптомами коронавируса не оказывают медпомощь, - Денисова

Состояние незаконно удерживаемого ухудшилось

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что незаконно удерживаемом крымскому татарину Сервера Мустафаеву продолжают отказывать в предоставлении медицинской помощи, хотя у него симптомы коронавирусной инфекции и его состояние ухудшается.  Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По словам Денисовой, Мустафаев жалуется на повышенную температуру тела и кашель еще с 19 марта, однако надлежащей медицинской помощи в российском СИЗО ему до сих пор не предоставили.

"Состояние здоровья Сервера Мустафаева ухудшилось — температура тела повысилась с 37,6 до 39,3, сухой кашель, сильная головная боль и слабость во всем теле", - отметила омбудсмен.

Известно, что Мустафаев обращался к "Южному окружному военному суду" и администрации пенитенциарного учреждения относительно предоставления надлежащей медицинской помощи, однако ему сделали только жаропонижающие инъекции, не было сделано ни одного анализа и не установлен диагноз.

"Требую от Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой немедленно провести полное медицинское обследование Сервера Мустафаева, чтобы исключить заражение инфекционными заболеваниями, в частности коронавирусной инфекцией. Также обеспечить оказание квалифицированной врачебной помощи в условиях места несвободы в соответствии с международными стандартами оказания медицинской помощи лицам, находящимся под стражей", - констатировала Денисова.

Напомним, ранее Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что двум незаконно удерживаемым крымским татарам СерверауМустафаеву и Ернесу Аметову, которые имеют явные признаки респираторного заболевания, уже две недели не оказывают медицинскую помощь. 

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