Февральское небо: Что можно увидеть в телескоп и невооруженным глазом
Важно не забыть, что 8 февраля Меркурий окажется в соединении с Солнцем
Февральское небо, при условии ясной погоды, порадует яркими зимними созвездиями – Орион, Телец, Большой Пес с блистательным Сириусом, а недалеко от Плеяд весь месяц будет сиять Марс. Такой прогноз дают специалисты Московского планетария.
Все из перечисленного можно будет увидеть невооруженным глазом.
Также, отмечают астрономы, важно не забыть, что 8 февраля Меркурий окажется в соединении с Солнцем. За ним лучше всего наблюдать с 06:00 до 08:00 и с 17:00 до 19:00.
А вот в телескоп в предстоящем месяце можно будет смотреть на:
- двойные звезды: ζ Б. Медведицы, α Гончих Псов, ι Рака, θ Ориона, θ Тельца, η Персея;
- переменные звезды: ζ Близнецов, δ Цефея, β Персея, λ Тельца, β Лиры;
- рассеянные звездные скопления: Ясли (Рак), M35 (Близнецы), Плеяды (Телец), h и χ Персея;
- шаровые звездные скопления: М3 (Гончие Псы);
- туманности: М1 в созвездии Телец, М42 в созвездии Орион;
- галактики: М81 и М82 в созвездии Большая Медведица, М51 и М94 в созвездии Гончие Псы.
К слову, свой прогноз на февраль 2021 года уже дали и астрофизики. С ним можно ознакомиться здесь.