Февральское небо: Что можно увидеть в телескоп и невооруженным глазом

Фото из открытых источников

Важно не забыть, что 8 февраля Меркурий окажется в соединении с Солнцем

Февральское небо, при условии ясной погоды, порадует яркими зимними созвездиями – Орион, Телец, Большой Пес с блистательным Сириусом, а недалеко от Плеяд весь месяц будет сиять Марс. Такой прогноз дают специалисты Московского планетария.

Все из перечисленного можно будет увидеть невооруженным глазом.

Московский планетарий

Московский планетарий

Также, отмечают астрономы, важно не забыть, что 8 февраля Меркурий окажется в соединении с Солнцем. За ним лучше всего наблюдать с 06:00 до 08:00 и с 17:00 до 19:00.

А вот в телескоп в предстоящем месяце можно будет смотреть на:

двойные звезды: ζ Б. Медведицы, α Гончих Псов, ι Рака, θ Ориона, θ Тельца, η Персея;

переменные звезды: ζ Близнецов, δ Цефея, β Персея, λ Тельца, β Лиры;

рассеянные звездные скопления: Ясли (Рак), M35 (Близнецы), Плеяды (Телец), h и χ Персея;

шаровые звездные скопления: М3 (Гончие Псы);

туманности: М1 в созвездии Телец, М42 в созвездии Орион;

галактики: М81 и М82 в созвездии Большая Медведица, М51 и М94 в созвездии Гончие Псы.

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К слову, свой прогноз на февраль 2021 года уже дали и астрофизики. С ним можно ознакомиться здесь.