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Федоров: Зарегистрировать место проживания детей можно будет на портале "Дія"

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров Facebook

Первыми услугу протестуют Киев, Харьков, Ровно, Львов, Луцк

Зарегистрировать место жительства детей до 14 лет можно будет на портале "Дія". Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.

"Зарегистрировать место проживания детей можно будет на портале "Дія". Через месяц запускаем комфортный сервис для украинских семей. Кабмин принял соответствующие изменения сегодня. Для 6,5 млн детей до 14 лет будет доступна онлайн-регистрация места проживания и снятие с нее", - написал Федоров.

Он отметил, что новая услуга позволит уменьшить количество бумажных документов с 3 до 0 и позволит родителям не посещать ЦПАУ 4 раза.

По словам министра, первыми услугу протестуют Киев, Харьков, Ровно, Львов, Луцк, Одесса, Кривой Рог, Винница, Запорожье и Мариуполь.

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Напомним, накануне украинцы начали путешествовать внутренними рейсами через приложение "Дія". После прибытия в аэропорт на пункте контроля авиабезопасности пассажир должен открыть приложение на смартфоне и показать экран для считывания QR-кода. После этого ему будет разрешено совершить полет.

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