Федоров назвал количество водителей, которые получили удостоверения в приложении "Дія"

Всего сейчас "Дію" установили 1 756 160 украинцев

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что около 757 тысяч водителей уже получили электронные права в приложении "Дія".

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам министра, запросов на получение электронных прав получили еще больше - 1 млн 428 тысяч.

При этом запросов на получение техпаспорта почти столько же.

Вместе с тем Федоров отметил, что вместе с командой МВД ведется работа над улучшением данных в реестрах, чтобы у каждого была возможность пользоваться сервисом.

Также министр добавил, что было принято решение ввести онлайн-верификацию для предоставления возможности гражданам дистанционно дополнить информацию о себе в реестре и получить цифровые права.

"На сегодня конверсия (положительное рассмотрение и отражение в "Дії") по результатам онлайн-услуги по верификации удостоверения водителя в сервисных центрах МВД составляет 35%. Мы стремимся увеличить этот показатель", - сказал Федоров.

К слову, министр цифровой трансформации отметил, что команда министерства выезжала на места и совместно с работниками центров обработала все типы отказов и негативные сценарии, с которыми могут встретиться водители.

"Например, введение большего перечня информации, в частности, паспортных данных, дополнительная верификация данных по демографическим реестрам для подтягивания фото для водителей, чьи данные были верифицированы в реестре, но без фото", - пояснил Федоров.

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Напомним, ранее Федоров рассказал, когда заработает электронная медкарта.

Также он рассказал, кто работает и сколько зарабатывает в Минцифре.